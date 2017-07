Jovem desaparecida desde 2016 estava em combate no Iraque

Linda Wenzel foi identificada em Mossul.

Prosecutor confirms German girl arrested in Iraq is Linda Wenzel – video https://t.co/QH49fVRaUC — Guardian news (@guardiannews) 22 de julho de 2017

Linda Wenzel, de 16 anos, desaparecida na Alemanha desde 2016, foi encontrada em Mossul, Iraque, no inicio de julho.A jovem alemã tinha desaparecido de casa, numa aldeia em Pulsnitz, em julho do ano passado, e foi agora descoberta e identificada na cidade iraquiana, conforme avançam as autoridades iraquianas e alemãs.Na altura do seu desaparecimento, foi levantada a possibilidade de esta ter sido recrutada pela Daesh através das redes sociais.Quando foi encontrada, a jovem estava entre um grupo de 20 outras apoiantes do Daesh, de Turquia, Canadá, Líbia, Rússia e Síria, tendo acabado por ser detida, conforme avança o jornal The Guardian.A jovem encontra-se a receber apoio consular por parte da embaixada alemã no Iraque, segundo a mesma fonte.A notícia está a correr o mundo, através de inúmeras partilhas nas redes sociais.