Jovem descobre que ia ser violada através Whatsapp

Grupo de rapazes fez aposta para ver quem seria 'o maior violador'.

18:06

Uma estudante universitária espanhola viu-se obrigada a prestar queixa às autoridades depois de ter descoberto que um grupo de rapazes planeava violá-la. Foi ao deparar-se com uma conversa privada no Whatsapp, que a adolescente ficou a saber das intenções dos colegas.

A jovem, aluna da Universidade de Castilla- La mancha, em Albacete, divulgou, na passada quarta-feira, a descoberta nas redes sociais e oficializou a denúncia sobre o plano do grupo perante a Assembleia de Estudantes da universidade. Na reunião com a Assembleia, a vítima expôs as mensagens que os suspeitos trocavam. A leitura das mensagens permitiu perceber que a jovem não era o único alvo dos colegas.



De acordo com informações divulgadas pelo El Albacete Digital, os alegados criminosos usavam uma linguagem machista ao referirem-se às vítimas. A mesma publicação adianta que o grupo pretendia drogar e , posteriormente, abusar de várias jovens. Na mesma conversa, denominada "Violadores Fitness", é ainda possível perceber que este plano fazia parte de uma aposta feita pelos envolvidos." Quem violar mais ganha umas férias, este é o prémio para quem violar mais até o fim do mês", lê-se nas mensagens, segundo o jornal espanhol.

Fonte da polícia local garante que a queixa foi prestada e que foi aberta uma investigação de modo a apurar quem são os envolvidos e descobrir todas as conversas deste carácter que possam estar ativas no Whatsapp.

Após a divulgação destas declarações, a directora do Instituto da Mulher, de Espanha, declarou que não se pode tolerar qualquer atitude machista e sublinhou a necessidade de se criar medidas que condenem este tipo de ações nos estabelecimentos de ensino.