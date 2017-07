Jovem é isolada numa cabana por estar menstruada e morre

Cultura hindu considera impuras as mulheres menstruadas ou que acabam de dar à luz.

08.07.17

Uma jovem de 18 anos que foi isolada numa cabana devido ao facto de estar menstruada, acabou por morrer, no Nepal, segundo avançado pela agência AFP.De acordo com a tradição hindu, a menstruação é considerada impura, o que obriga muitas mulheres ao isolamento durante este período do mês.A jovem nepalesa foi, posteriormente, mordida por uma cobra venenosa. Porém, por se encontrar num estado de "impureza" os pais não a levaram a um médico, tendo antes optado por um 'xamã' - sacerdote tradicional - acreditando que este a pudesse curar.No entanto, a jovem acabou por morrer, esta sexta-feira.A cultura hindu considera impuras as mulheres menstruadas ou que acabam de dar à luz, obrigando-as ao isolamento.Esta prática é proíbida há 10 anos no país. Contudo, ainda existem nepaleses a adota-la.