Jovem encontrou-se com assassino que esfaqueou a ex-namorada

Encontro aconteceu na casa do homicida na noite anterior ao crime.

Uma jovem, que preferiu não ser identificada, teve um encontro romântico com Joshua Stimpson, que conheceu na aplicação de encontros Tinder, na noite anterior a este esfaquear a ex-namorada 75 vezes num parque de estacionamento, em Maidstone, no Reino Unido.

"Já sabes o que aconteceu?", perguntou a mesma ao assassino quando descobriu o que tinha acontecido a Molly McLaren, ainda sem saber que tinha sido Joshua a perpetuar o crime que acabou com a vida da estudante de 23 anos. No entanto, nunca chegou a obter qualquer resposta.

Em declarações ao jornal The Mirror, a jovem revelou que o encontro tinha decorrido na casa do criminoso. "Ele convidou-me para ir para a casa dele jantar. Era simpático. Parecia estar bem depois do fim da relação, nunca disse nada de negativo em relação à Molly", começou por explicar.

Esta desvendou ainda que só descobriu a verdade quando recebeu uma chamada das autoridades sobre o caso. Para esta, era impossível prever aquilo de que o homem era capaz. "Podia ter sido atacada. Tive sorte. Isto podia ter continuado até ser tarde demais", sublinhou a mesma.

Joshua Stimpson, de 26 anos, enfrenta agora uma pena de 26 anos de prisão pelos crimes de perseguição e homicídio da ex-namorada.