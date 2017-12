Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem engravida e contrai doença após violação

Professora de 23 anos foi abandonada à porta do McDonald's em estado de choque.

21.12.17

Uma jovem professora foi violada duas vezes pelo mesmo predador sexual na cidade de Liverpool. A mulher, de 23 anos, foi abandonada à porta de um restaurante Mcdonald's em pleno estado de choque.



De acordo com o jornal local Liverpool Echo, o agressor sexual infetou a vítima com clamídia, uma doença sexualmente transmissível. A jovem acabou também por descobrir que ficou grávida, no entanto, preferiu abortar.



Em tribunal, o agressor, Oluyesi Oni, alegou que o sexo entre os dois tinha sido consensual, no entanto, as provas levaram a que este fosse condenado por abuso sexual.



A jovem mostrou-se bastante perturbada com o que lhe aconteceu naquela noite. "Como se não bastasse já ter sido violada, ainda descubro que fiquei grávida e doente. Naquela altura tudo o que queria fazer era chorar no colo dos meus pais, e em vez disso, tive de passar horas no hospital para abortar", lamentou a rapariga em frente ao juiz, que apesar de tudo continua a sonhar em ter filhos e ser feliz com um homem que ame.



O tribunal de Liverpool deu como provado que na noite do crime, a jovem professora estava alcoolizada, logo, incapaz de permitir sexo consensual. "Os efeitos do que você fez sobre a vítima são terríveis. Ela ficou grávida e contraiu uma doença, já para não falar do enorme trauma psicológico", disse o juiz ao réu.



Oni já tinha sido condenado anteriormente por aliciar mulheres para a prostituição bem como por conspiração para cometer fraude.