Jovem escapa de violador ao arrancar-lhe a língua

Atacante fugiu a gritar e coberto de sangue.

19:57

Uma jovem de 23 anos conseguiu escapar de um homem que a queria violar arrancando-lhe a língua. O atacante entrou em casa da mulher com uma faca e, quando a tentou beijar, esta mordeu-lhe a língua com tal força que lhe arrancou um pedaço. O caso aconteceu na África do Sul.

O bocado do membro tirado ao violador foi encontrado, pelas autoridades, em cima da cama da jovem. O atacante fugiu do local a gritar e coberto de sangue.

A polícia foi avisada da tentativa de violação e começou as buscas pelo homem. Este foi encontrado no hospital à espera de uma cirurgia para tratar da língua.

"Ele atacou-a com uma faca e ela ripostou. Agarrou-lhe na língua com os dentes e mordeu com tanta força que um pedaço se soltou. Fugiu mas foi detido no hospital para onde tinha ido", disse o porta-voz da polícia de Reitz, Zweli Mohobeleli, citado pelo jornal Metro.

O bocado da língua que o atacante deixou para trás foi entregue à família do suspeito.

O homem vai ser julgado por tentativa de violação.