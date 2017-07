Jovem esfaqueada pelo pai por ter namorado muçulmano

Mulher enviou mensagem de socorro a um amigo antes de ser morta.

Sami Karra, de 58 anos, foi preso no seguimento da morte da filha, Henriette Karra, de 17 anos. O homem, de Israel, é acusado de ter desferido vários golpes na jovem, levando à sua morte. Na causa está o facto de a jovem namorar com um rapaz de origem muçulmana.

Henriette foi encontrada morta em casa, em Ramle, Israel. A jovem foi esfaqueada repetidamente no pescoço, após revelar que pretendia converter-se ao Islão, uma vez que o namorado era muçulmano.

De acordo com o jornal Jerusalem Post, Henriette já tinha tentado fugir de casa várias vezes uma vez que o pai era extremamente violento.

A jovem procurou um sítio para ficar na casa da mãe do namorado, mas foi seguida pelo pai, que a obrigou a voltar para casa.

Henriette já tinha feito queixa à polícia, antes do incidente acontecer. Dizia "sentir-se com medo".



Nesse sentido, e quando foi encontrada sem vida, vários vizinhos protestaram a falha da polícia na proteção da jovem, uma vez que já sabiam que ela estava em perigo.

Sami Karra foi preso, juntamente com o irmão, que está a ser investigado pela polícia, por possível envolvimento na morte da jovem.

Antes da morte, Henriette enviou uma mensagem a um amigo, onde dizia "nem vais acreditar no que eles me fizeram… estão a enviar pessoas para me matar!".

"Eles estão à minha procura em todo o lado. Estou cheia de medo. Não sei se tenho força para continuar a fugir", revela, numa das mensagens.

Testemunhas dizem ter ouvido Sami dizer à mulher, Aliham, para esquecer a filha. "Deixa-a arder no inferno" ou "ela é lixo e devíamos tratá-la como um cão".

O caso continua em investigação.