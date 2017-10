Jovem esfaqueado até à morte por vendedor de droga

Dois jovens ficaram feridos e um dos suspeitos foi preso.

Um jovem foi esfaqueado na estação de metro de Parsons Green, em Londres, depois de ter pedido a um traficante de droga e a outro homem para saírem da sua frente, esta segunda-feira. Um amigo da vítima e um dos suspeitos ficaram feridos na sequência do ataque.

Omid Saidy, de 20 anos, natural de Fulham, em Inglaterra, foi morto à facada, no exterior da estação de metro onde 30 pessoas ficaram feridas no mês passado, na sequência de um ataque terrorista.

Segundo o jornal britânico The Guardian, os dois feridos, um de 20 e outro de 16 anos, foram levados para o hospital, depois de ter sido declarada a morte de Omid.

"Um jovem perdeu a vida tragicamente por simplesmente pedir a um vendedor de droga para sair da sua frente. Peço a todos que possam ajudar-nos na investigação, que o façam o mais rápido possível ", disse Noel McHugh, inspetor-chefe da Polícia do Metropolitano de Londres.

Um dos suspeitos, descrito pela polícia como sendo um homem negro vestido com roupas escuras, fugiu pela rua Harbledown na direção do tribunal de Fulham. O outro, descrito como um jovem branco, de 16 anos, correu até Beaconsfield Walk. A polícia acredita que este homem tenha pedido uma ambulância pouco tempo depois, devido aos ferimentos que tinha.



O jovem de 16 anos, depois de sair do hospital, foi preso por suspeita de ter sido cúmplice na morte do jovem de 20 anos, Omid.