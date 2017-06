Jovem esfaqueado no coração morre nos braços dos pais

James Brindley, de 26 anos, morreu nos braços dos pais depois de ter sido esfaqueado, na noite da passada sexta-feira, em Walsall, Reino Unido. O jovem conseguiu ainda ligar à namorada antes de morrer. Foi com esta que partilhou as últimas palavras.

O jovem tinha saído à noite para se divertir com os amigos quando por volta das 23h45 foi atacado.

Quatro estudantes de 16 anos, que vinham de uma festa da escola, ajudaram James depois de o terem encontrado coberto de sangue no chão. Seguidamente, os jovens chamaram os pais do rapaz de 26 anos.

Apesar dos esforços da equipa médica que foi chamada ao local para socorrer James, o jovem acabou por morrer nos braços dos pais.

A polícia local disse a um canal de televisão local, que estão a investigar quatro carros que passaram por volta da hora do ataque e cujos ocupantes possam ter visto alguma coisa.

Sem qualquer certeza sobre o motivo do ataque, foi lançada uma investigação sobre o assassinato.

O inspector Jim Munro, referiu que Brindley estava a beber com os amigos num bar de Wetherpoons na área de Aldridge e que saiu para ir para casa na hora do ataque.

A família está devastada com a situação.

"Falamos com várias pessoas que estavam no local do assassinato e pedimos que se apresentem para que possamos reunir o que aconteceu e tentar descobrir o motivo por trás do ataque", referiu o inspector.

"Aldridge sempre foi uma aldeia agradável e tranquila, mas recentemente tem havido problemas com pessoas a beber", diz um residente da localidade.

