Jovem espanhola desaparecida desde 2016 foi encontrada morta

Homicida confessou crime e indicou o local onde tinha deixado o corpo.

Por José Carlos Marques | 11:42

Há ano e meio que em Espanha se perguntava, onde está Diana Quer? A jovem madrilena desapareceu em agosto de 2016, quando passavas férias na Galiza, próximo da Corunha. A resposta chegou na madrugada do último dia do ano: o corpo da jovem de 18 anos foi localizado dentro de um poço abandonado na zona industrial de Rianxos, na Galiza.



A imprensa espanhola avança que a descoberta do cadáver se deve à confissão do principal suspeito de ter cometido o crime. Depois de um duro interrogatório, José Abuín Gey, conhecido pela alcunha de El Chicle, admitiu ter assassinado a adolescente e conduziu os agentes da Guardia Civil ao poço onde largou o corpo. Um local a cerca de 200 metros da casa onde cresceu e onde ainda vivem os seus pais.



O jornal La Vanguardia conta que o corpo de Diana Quer foi encontrado submerso, a três metros de profundidade, na manhã deste domingo. Foi escondido no poço de uma fábrica desativada, local onde raramente passa alguém.



El Chicle era, há muito, suspeito do crime, mas a investigação deu um passo decisivo quando este foi preso, no dia de Natal, por, em conjunto com a sua mulher ter atacado uma outra rapariga, víitma de roubo e sequestro. Com cadastro por tráfico de drogas e assaltos sexuais, os investigadores apertaram com ele sobre o caso de Diana Quer. E conseguiram a confissão que deslinda o caso, depois de terem feito com que a mulher de El Chicle, Rosario Rodríguez retirasse o seu álibi. É que Rosario sempre disse que tinha passado a noite do desaparecimento de Diana com o suspeito, facto que agora veio desmentir. Sem álibi, El Chicle acabou por ceder.