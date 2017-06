Jovem euromilionária irreconhecível após alergia a cirurgia plástica

Jane Park, atualmente com 21 anos, ficou irreconhecível após ter feito uma reação alérgica a uma operação plástica. A jovem britânica, que recebeu um milhão de libras no sorteio do Euromilhões quando tinha apenas 17 anos, viajou até à Turquia com o objetivo de "levantar o rabo".

O pós-operatório não correu como planeado e Jane ficou com a cara e os lábios totalmente inchados. A jovem sofreu uma reação devido à administração da anestesia.

"Ela voou para a Turquia com uma amiga na semana passada e passaram alguns dias a aproveitar os luxos da clínica onde foi operada", contou uma fonte ao jornal britânico The Mirror.

"Quando acabou o tratamento, a Jane entrou em pânico. Mas depois de alguns dias a cara dela começou a melhorar", acrescentou.

A mais jovem vencedora britânica do Euromilhões já terá gasto cerca de 50 mil libras – cerca de 57 mil euros – em cirurgias plásticas.

