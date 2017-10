Euromilionária mostra resultados de 75 mil euros em cirurgias

Aos 17 anos ganhou o sorteio que lhe mudou a vida. Agora diz que encontrou o amor.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 14:03

Jane Park tinha apenas 17 anos quando viu a sua vida virada de pernas para o ar. Foi há quase cinco anos anos que a escocesa, natural de Edimburgo, se tornou na mais jovem vencedora do Euromilhões, arrecadando mais de um milhão de euros. A fortuna não foi sinónimo de felicidade e só agora, depois de gastar quase 75 mil euros em cirurgias plásticas, é que a jovem, hoje com 21 anos, encontrou o amor e é capaz de se dizer feliz. No entanto já gastou toda a fortuna.

Jane namora com o jovem futebolisata Jordan Piggot, de 18 anos, e diz que foram as cirurgias plásticas que lhe deram confiança e coragem para começar a relação. A jovem exibe orgulhosa nas redes sociais os resultados das operações: implantes de silicone no rabo e nos seios, implantes dentários e colocação de coroas de cerâmica, abdominoplastias e um ‘lifting’ brasileiro das nádegas.

Foi este último procedimento que a deixou às portas da morte, depois de ter entrado em choque séptico e ter feito uma grave reação alérgica à anestesia, na operação feita na Turquia.

Ainda assim, Jane não está arrependida. "Os dentes novos, o aumento mamário e o rabo definido foram, na opinião dela, melhor investimento do que todas as casas e propriedades que comprou. É estranho que a Jane não se arrependa de uma operação que podia ter sido uma sentença de morte, mas isso mostra bem o quanto as operações lhe mudaram a vida e a tornaram mais feliz", conta uma amiga da euromilionária ao Daily Mail.

Queixa-se da fortuna que teve

Jane foi muito criticada por vir a público queixar-se que a fortuna lhe tinha arruinado a vida. Agora, mantém a ideia, depois de já ter gasto todo o dinheiro que ganhou no sorteio, e até considera que os atuais prémios, em que os ‘jackpots’ chegam quase aos 200 milhões de euros "podem ser perigosos".

"Tento viver a minha vida um dia de cada vez e como se só tivesse recebido o dinheiro agora e acho que estou mais responsável. Mas penso que, com os prémios atuais, a questão é totalmente diferente. Cento e muitos milhões de euros é completamente diferente de um milhão e pouco. Eu se quisesse tinha gasto tudo num só dia. Investi muito em propriedades e terrenos apenas. Não sou pobre, vivo confortável e não preciso de trabalhar. Mas já não sou milionária", assumiu a jovem esta semana no programa de televisão ‘This Morning’.

Recorde-se que Jane quis processar o organizador do sorteio Euromilhões no Reino Unido, a Camelot.

A jovem euromilionária, considerou no início do ano que alguém com 17 anos não devia ser autorizado a participar no concurso (no Reino Unido é possível o apostador ter menos de 18 anos). Jane queixava-se que o dinheiro lhe tinha complicado. Dizia estar farta de comprar roupa e acessórios de marca, que sofria para encontrar um namorado que não estivesse à caça da sua fortuna e que tinha saudades de ir de férias para Benidorm e Magaluf, em Espanha, porque não gosta de ir para resorts de luxo noutros locais do mundo.

Agora, que já não sente tanto "o peso da fortuna", Jane diz que está "no caminho para a felicidade.