Jovem ferida com gravidade ao ser atingida por raio

Taline Campos, de 25 anos, ficou em estado grave ao ser atingida por um raio na Praia do Sonho, em São Paulo, no Brasil.

Um vídeo registado por um morador da cidade mostra como tudo aconteceu. Nas imagens vê-se Taline a caminhar tranquilamente à beira do mar durante uma tempestade até que, a certa altura, é atingida por um relâmpago e cai no chão.

A jovem foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Sabaúna com uma paragem cardiorrespiratória e, de acordo com o site brasileiro G1, transferida posteriormente para um hospital de referência de São Paulo onde permanece em estado muito grave.

Apesar da tempestade, mais de dez pessoas, incluindo crianças, passeavam na praia a menos de 10 metros da jovem, mas só Taline ficou ferida.





O que achou desta notícia?







67.2% Muito insatisfeito

67.2% 5.2%

5.2% 10.3%

10.3% 5.2%

5.2% 12.1% Muito satisfeito