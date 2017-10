Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem mascara-se de Maddie no Halloween

Daniel está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais.

18:46

Daniel Gearie publicou na rede social Twitter uma imagem onde mostra o seu disfarce de Halloween. Até aqui tudo normal, não fosse o jovem ter escolhido 'mascarar-se' de Maddie McCann, a menina inglesa que desapareceu da Praia da Luz, no Algarve, em 2007.



O jovem de 25 anos, natural de Dundee, na Escócia, colocou uma fotografia sua com uma peruca loura e uma camisola do clube de futebol Everton, igual à que Maddie tinha numa das primeiras imagens divulgadas após o seu desaparecimento.



As críticas não se fizeram esperar e Daniel foi obrigado a encerrar a sua conta na rede social. Antes escreveu: "Foste longe demais, Daniel".



"Antes de dizerem 'Isto é doentio'... eu sei que é mas não fui eu quem deixou uma criança sem vigilância num hotel português", acrescentou.