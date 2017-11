Jovem mata aluna com 11 tiros para esta "não sentir dor"

Atirador não está arrependido do crime.

18:49

O jovem que esta segunda-feira matou uma aluna, de 16 anos, com 11 tiros no rosto, numa escola em Góias, no Brasil, diz que fez um número elevado de disparos para a adolescente "não sentir dor".

De acordo com o site G1, a justificação foi dada por Misael Pereira Olair, de 19 anos, aos polícias responsáveis pelo caso. O jovem brasileiro admitiu ainda que não está arrependido do crime e que comprou a arma exclusivamente para matar Raphaella Novinski porque "a odiava".

Misael confessou o crime às autoridades mal foi detido. O atirador está preso e aguarda agora julgamento. A pena de prisão pode ir até 30 anos.

Recorde-se que, segundo a polícia responsável pelo caso, o ódio de Misael deve-se à rejeição de Raphaella perante a insistência do homicida em manter um relacionamento.