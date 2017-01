Jovem migrante afegão morre de frio na Grécia

Trata-se do segundo caso relatado nas últimas 24 horas. Na segunda-feira, a polícia búlgara informou que uma migrante somali tinha sido encontrada morta por causa do frio no monte de Strandja, no sudeste da Bulgária, perto da fronteira turca.Na última semana, uma vaga de frio atingiu a Grécia, especialmente a região norte daquele país que tem registado temperaturas muito baixas.Após a assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e a Turquia em março do ano passado, que limitou significativamente o fluxo migratório na Europa através das ilhas gregas do mar Egeu (localizadas em frente à Turquia), muitos migrantes e refugiados têm optado em atravessar a fronteira terrestre greco-turca para chegar à Europa.Dezenas de pessoas têm sido detidas todas as semanas, de acordo com a polícia grega.Mais de 60.000 migrantes e refugiados estão retidos na Grécia desde o bloqueio das fronteiras europeias em março último e estão a viver em campos de acolhimento instalados no território continental grego e nas ilhas gregas. A maioria tenta pedir o estatuto de refugiado junto das autoridades gregas para evitar o repatriamento ou o regresso à Turquia.