Jovem morre afogada na piscina de resort em ilha grega

Uma adolescente, de Dublin, acabou por se afogar no resort Stalida, na ilha grega de Creta, de acordo com relatórios da polícia local.

Os pais da jovem irlandesa aperceberam-se do seu desaparecimento, por volta das 14h30, quando não conseguiram encontrá-la no resort, que é um destino popular entre turistas irlandeses. De acordo com os media locais, os progenitores descobriram finalmente o corpo da filha, que estava já a flutuar na piscina do hotel.

Foram feitas várias tentativas para reanimar a jovem. Foram também chamados os serviços de emergência mas os paramédicos acabaram por não ter sucesso.

Um porta-voz do Departamento de Relações Exteriores confirmou que todos estão cientes do caso e que será prestada assistência consular à família da jovem.

