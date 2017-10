Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre ao correr em cima de comboio a alta velocidade

Comportamento de risco está a tornar-se uma tendência entre os jovens.

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto caído numa linha ferroviária em Paris. De acordo com o jornal Metro, a vítima tinha estado a correr no topo de um comboio em movimento, juntamente com mais dois amigos, em pleno centro da capital francesa.



O caso aconteceu ao início da noite da passada terça-feira, durante a hora de ponta, num horário bastante acorrido pelos parisienses nos transportes públicos. De acordo com algumas testemunhas que assistiram ao acidente, o corpo do jovem fiocu completamente "desfigurado e irreconhecível".



O momento foi registado por câmaras de vigilância no local e captaram a fuga dos dois outros homens que estavam com a vítima em cima do comboio quando o acidente aconteceu.



As autoridades francesas ainda não conseguiram identificar a quem pertence o cadáver do jovem nem qual a nacionalidade do grupo.



Apesar de insólito, este caso não é o único registado até ao momento. Em janeiro, um adolescente britânico acabou por morrer em circunstãncias semelhantes, também em Paris. O jovem fazia parte de um grupo auto-denominado 'Brewman', que no mês anterior tinha escapado à polícia por uma proeza idêntica. O comportamento está a tornar-se cada vez comum, com vários jovens a desafiar-se a correr em cima das carruagens nas redes sociais.