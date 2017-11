Jovem morre eletrocutada com carregador de telemóvel

Telemóvel estava ligado à corrente e o cabo estava danificado.

Uma adolescente de 14 anos morreu eletrocutada enquanto dormia por um carregador de iPhone estragado, no Vietname. A jovem rebolou para cima do cabo rasgado que tinha sido consertado com um pedaço de fita adesiva, ficando exposta à corrente elétrica.

Segundo a polícia de Hanoi, capital vietnamita, Le Thi Xoan foi encontrada inconsciente na cama pelos pais, que a levaram para um hospital local. Já no hospital, os médicos não conseguiram reanimá-la e declararam a morte por eletrocussão.

De acordo com os media britânicos, a polícia encontrou o cabo do carregador queimado em cima da cama de Xoan, e acredita que um pequeno golpe no invólucro de borracha pode ter revelado os fios de eletricidade presentes no interior do cabo.

Segundo as autoridades, a adolescente deve ter colocado o carregador na tomada, e posto o iPhone a carregar em cima da cama, como fazia todas as noites. A fita adesiva colocada à volta do fio revela que a menina estava consciente de que o carregador estava danificado.

A polícia ainda está a examinar o fio, mas já conseguiu adiantar que pode ser um cabo fornecido por terceiros, devido ao tamanho mais reduzido em relação aos originais de 20 polegadas da marca Apple.



Em memória de Le Thi Xoan, dezenas de crianças e adolescentes realizaram uma cerimónia fúnebre, no Vietname.