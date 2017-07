Jovem morre eletrocutada por telemóvel na casa de banho

Menina de 14 anos foi encontrada com queimaduras na mão.

11.07.17

Madison Coe, uma adolescente de 14 anos, natural de Lovington, nos EUA, morreu eletrocutada enquanto manuseava o telemóvel na casa de banho.

De acordo com a família, a jovem estaria a mexer no aparelho enquanto este estava a carregar, ligado à corrente, ou teria acabado de ligar o carregador na tomada quando se teu a tragédia. Madison terá entrado no banho com o telemóvel na mãe.

A avó da menina, Donna O’Guinn, conta que encontrou Madison "com uma queimadura na mão, no local onde tinha agarrado o telemóvel".

"Era a nossa estrela brilhante. Era muito inteligente, uma excelente aluna e uma menina muito doce. É uma tragédia e só espero que não aconteça a mais ninguém", afirma Donna.

A avó da jovem espera ainda que o caso sirva de alerta a quem tenha por hábito fazer o mesmo. "Queremos que isto sirva de aviso para não usar o telemóvel na casa de banho enquanto o aparelho está a carregar. Temos que estar alerta e ensinar às nossas crianças que eletricidade e água são uma combinação perigosa", conclui Donna O’Guinn.

O funeral de Madison terá lugar em Lubbock, no dia 15 de julho.