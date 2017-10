Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre esmagado por barra de 98 quilos no ginásio

Rapaz de 15 anos foi atingido pelo peso no pescoço.

01.10.17

Um rapaz de 15 anos morreu ao ser esmagado por uma barra de 98 quilos quando estava no ginásio em Brisbane, na Austrália. O jovem estaria a usar o instrumento de ginástica quando foi atingido no pescoço.



O acidente ocorreu na passada quarta-feira e o jovem morreu três dias depois no hospital.



Ben Shaw foi descoberto trinta minutos depois do acidente por outras pessoas que estavam no local a realizar diversos exercícios. Foram estas pessoas que lhe retiraram o peso do pescoço enquanto dois instrutores lhe fizeram manobram de reanimação.



Apesar dos esforços não foi possível salvar Ben. O rapaz jogava rugby no Pine Central Holy Spirit Hornet.



"A família Shaw perdeu o seu maravilhoso Ben. Ele deixou um legado ao doar os seus órgãos e salvar vidas", escreveu o clube numa homenagem realizada o Facebook.