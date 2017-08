Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre se adormecer sem estar ligado a máquina

Rapaz de 18 anos sofre de doença rara.

Liam Derbyshire, de 17 anos, nasceu com uma doença rara, conhecida por "Maldição de Ondina", em Gosport, Inglaterra.



Quando nasceu, os médicos deram-lhe uma esperança de apenas seis semanas de vida, conforme avança o jornal britânico Mirror. Contudo, contra todas as probabilidades, o jovem está quase a fazer 18 anos.



A doença tem como consequência a paragem dos pulmões durante o sono, pelo que o jovem necessita de se manter ligado a uma máquina enquanto dorme.



Devido à doença, Liam é obrigado a um grande rigor nas rotinas e horários de sono.



Para além disso, é controlado pelos pais através de GPS durante 24 horas, segundo a mesma fonte. O papel dos progenitores tem sido fulcral ao longo da sua vida.



Liam sofre, ainda, de uma doença intestinal, que o obriga a ingerir grandes quantidades de alimentos ao longo do dia, para se manter vivo.



É estimado que a Maldição de Ondina apenas afete 1500 pessoas no mundo inteiro.