Jovem mostra lesões após fogo que lhe queimou 90% do corpo

Troy McKinley, natural de Shildon, no Reino Unido, viveu um verdadeiro inferno. O jovem, de apenas 19 anos, estava na casa dos avós quando uma vela acesa iniciou um violento incêndio que consumiu completamente a casa. O inglês preocupou-se primeiro em salvar um primo que tinha ficado preso nas chamas e, quando conseguiu sair tinha 90% do corpo queimado. O jovem mostra agora como ficou após a tragédia, numa publicação que está a conquistar as redes sociais.

No hospital, os médicos explicaram à família que as lesões eram demasiado extensas e graves, pelo que havia 5% de hipóteses de Troy sobreviver às queimaduras que tinha em todo o corpo. Foi descrito como "o caso mais grave" que os médicos já tinham visto. O jovem perdeu todos os dedos das mãos e dos pés.

No entanto, contra todas as hipóteses e após 15 semanas nos cuidados intensivos, Troy está a recuperar. Já foi sujeito a uma série de enxertos de pele e já consegue falar.

O jovem pediu à irmã para lhe tirar uma fotografia que mostrasse as lesões e a publicasse no Facebook, porque queria mostrar a todos que estava bem e louvar o trabalho dos médicos e enfermeiros do serviço nacional de saúde inglês.

"Não queria acreditar que ele me estava a pedir aquilo. Ele disse-me que não queria saber do que as pessoas pensassem ou dissessem, só queria mostrar que estava bem e que os médicos tinham feito um excelente trabalho. Muita gente ficou chocada, mas ele está mil vezes melhor do que quando chegou ao hospital", conta a irmã Abra ao The Sun.

As mensagens de força e apoios, assim como as que elogiam a coragem de Troy não tardaram a chegar e a publicação conta com milhares e milhares de comentários, partilhas e ‘gostos’.

"Ele sorriu. Não o via sorrir assim há muito tempo. Era o que ele precisava para voltar a ganhar confiança e força para esta fase difícil. A recuperação dele é um verdadeiro milagre", conclui a irmã do jovem.

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25% 6.3%

6.3%

6.3%

6.3% 62.4% Muito satisfeito