Jovem perde mão em explosão na cidade de São Petersburgo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A explosão de um dispositivo não identificado deixou esta quinta-feira um adolescente ferido em São Petersburgo, na Rússia.A imprensa local adianta que o jovem de 17 anos pegou no dispositivo não identificado perto da biblioteca Chernyshevsky e tentou desarmá-lo.De acordo com informações preliminares, a explosão causou a amputação traumática da mão do adolescente. A vítima recebeu tratamento no hospital.