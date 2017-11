Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem quase morre em operação plástica mas promete não parar

Amanda diz que os seus seios "nunca serão demasiado grandes".

18:56

Amanda Ahola quase morreu numa cirurgia plástica para aumento do peito mas promete não parar até atingir a "perfeição plástica", ou seja, parecer-se à boneca Barbie. A jovem de 21 anos, natural de Jyväskylä, na Finlândia, diz estar disposta a tudo para atingir este objetivo, admitindo o vício: "Os meus seios nunca serão demasiado grandes".



Ahola trabalha como modelo e já gastou mais de 15 mil euros em apenas três operações para ter uns seios maiores. A última foi paga por um homem que conheceu online, para desagrado da família e do seu namorado que não aprovam esta 'mania' da jovem.



Entre os procedimentos a que já se submeteu contam-se ainda rinoplastias, aumento dos lábios e injeções de Botox. "A Barbie é muito próxima da perfeição e eu quero ser o mais perfeita que conseguir. Quando as pessoas me chamam 'Barbie' ou 'Falsa' eu fico muito satisfeita", revela, citada pelo The Sun.



Agora, Ahola pretende fazer uma operação cirúrgica para levantar o rabo.