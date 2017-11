Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem que nasceu com cara desfigurada tem casamento de sonho

Cody submeteu-se a 18 operações em 14 anos devido a esta condição.

18:26

Cody Hall nasceu com uma marca que lhe desfigurava o rosto. O sinal de nascimento era um motivo de desconforto, o que levou a que em 14 anos, a jovem se submetesse a 18 operações para a conseguir controlar. Agora, quase sem sinais do que antes tinha na cara, a jovem britânica casou numa cerimónia no Reino Unido.



A marca de nascença foi motivo de gozo durante a infância e adolescência de Cody. Durante anos, os médicos disseram à jovem e à família que nada havia a fazer até esta completar seis anos. Em vez de esperar, a família levou a menina para Nova Iorque onde começou os tratamentos, em 1993, com apenas um ano.



"Quando entrei na escola secundária tive muita gente a fazer-me perguntas na rua e a olharem fixamente para mim. Tanta atenção deixava-me chateada", revelou Cody ao The Sun.



Mas, na passada sexta-feira, a jovem teve o seu casamento de sonho, com Lewis Holt, namorado que conheceu há oito anos: "Foi um dia emocionante e chorei até um pouco, especialmente quando vi o Lewis no altar", afirmou ainda a jovem.



Agora, Cody espera não ter de se submeter a mais operações por causa da marca.