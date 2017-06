Jovem que obrigou namorado a suicidar-se considerada culpada

Michelle Carter vai ser julgada por ter levado o namorado ao suicídio. A jovem foi esta sexta-feira ao tribunal juvenil de Massachussets, nos Estados Unidos, onde foi culpada de homicídio involuntário. A sentença vai ser lida a 3 de agosto e Michelle pode vir a ser condenada a uma pena de prisão que pode ir até aos 20 anos.



O crime ocorreu em 2014, quando a jovem de Plainville forçou o namorado, de 18 anos, a suicidar-se. Conrad morreu intoxicado com monóxido de carbono dentro de uma carrinha. O adolescente sofria de uma depressão profunda, após o divórcio dos pais.



Namorava com Michelle, um ano mais nova, desde 2012, mas o casal raramente se via. Comunicavam sobretudo por mensagens e chamadas telefónicas. O norte-americano confessava à namorada viver em sofrimento e terá dito que ponderava o suicídio.

Mensagens mostradas em tribunal provam que Michelle incitou o namorado a cometer o derradeiro ato. A jovem sugeriu ao namorado que se fechasse dentro da sua carrinha com um gerador a funcionar, para que morresse intoxicado.



Continuar a ler



"Precisas de o Fazer Conrad. Quando mais atrasares, mais vais sofrer. Estás pronto e preparado, só tens que ligar o gerador e depois vais ser feliz e livre. Ninguém mais vai magoar-te. Se queres isso tanto quanto dizes tens que o fazer hoje", disse Michelle ao namorado momentos antes deste conduzir até um parque de estacionamento e levar o plano de suicídio avante. Relacionadas Mundo Fotogaleria Obriga namorado a suicidar-se para ter atenção O que achou desta notícia?







76.9%Muito insatisfeito

76.9%Muito insatisfeito 2.6%

2.6% 2.6%

2.6% 5.1%

5.1% 12.8%Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







76.9%Muito insatisfeito

76.9%Muito insatisfeito 2.6%

2.6% 2.6%

2.6% 5.1%

5.1% 12.8%Muito satisfeito pub