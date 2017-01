Jovem raptada há 18 anos já conheceu os pais biológicos





Kamiyah Mobley, a jovem dos EUA que foi raptada na maternidade quando era bebé e que viveu 18 anos com a família da raptora, já conheceu os pais biológicos.A jovem, que só na semana passada soube a verdade, quando aquela que julgava ser a sua mãe foi presa, encontrou-se com os pais, Shanara e Craig Aiken, na Florida, e partilhou uma foto da reunião.Recorde-se que a jovem de 18 anos, viveu até agora sob o nome Alexis e soube esta sexta-feira que Gloria não era a sua mãe verdadeira. A enfermeira, que a raptou à nascença, foi presa com base numa denúncia anónima.