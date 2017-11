Jovem rasga útero de amiga para roubar feto

Mãe do bebé morreu e assassina foi condenada a 40 anos de prisão.

Uma jovem de 24 anos foi condenada a 40 anos de prisão por assassinar e rasgar o útero a uma amiga, para lhe roubar o filho, em Nova Iorque, nos EUA. A mãe do bebé foi encontrada morta com a garganta e o estômago cortados, depois de uma "sessão de cesariana improvisada". Ashleigh Wade fingiu estar grávida em simultâneo e planeou durante toda a gravidez da colega, roubar-lhe o bebé.

Segundo a imprensa local, Angelikque Sutton, de 22 anos, estava grávida de 37 semanas quando foi assassinada. Ia casar-se nesse dia. A vítima foi atraída para casa de Wade, com o pretexto de esta ter uma prenda de casamento para lhe oferecer. A mulher cortou a garganta à amiga para que esta não conseguisse gritar, enquanto lhe rasgava o útero. O bebé, chamado Genesis, sobreviveu ao incidente.

Durante o julgamento, o procurador afirmou que o ataque ocorreu por etapas. "A ré cortou a laringe de Sutton para ela não poder gritar. Cortou os vasos sanguíneos principais. A vítima ficou incapaz de se mover e a assassina pegou numa faca de cozinha e cortou-lhe o abdómen", contou Holtzman. "Precisava que Sutton morresse e que o bebé sobrevivesse", acrescentou.

"Ela tinha roupas de bebé, sapatos, fraldas, papas, um berço, tudo o que uma mãe precisa. Só não tinha um bebé, e para isso, precisava de Sutton", afirmou o procurador.

A polícia chegou à cena do crime cerca de 30 minutos depois do crime. O namorado de Wade denunciou-a às autoridades depois de ter entrado em casa e de ter visto o bebé embrulhado, ao lado do corpo da mãe. Quando a polícia chegou ao local, Wade gritou que o bebé era dela, mas as autoridades rapidamente perceberam que estava a mentir.

A advogada da jovem de 24 anos disse que o crime não foi planeado. "Aconteceu alguma coisa de horrível, terrível e tragicamente errado dentro da cabeça de Wade", afirmou Amy Attias.