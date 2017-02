Jovem soldado inglês suicida-se para não ser feito refém do Daesh

O jovem soldado inglês Ryan Lock, está a ser lembrado como um herói na Síria, depois de ter cometido suicídio para evitar ser feito refém pelos terroristas do Daesh.

Ryan, que era cozinheiro no Reino unido, decidiu aos 20 anos voluntariar-se para ir combater os ‘jihadistas’ na Síria. O soldado encontrava-se com outros quatro combatentes numa ofensiva para retirar o controlo de Raqqa ao Daesh, quando se viu cercado pelos terroristas na localidade de Ja’Bar. De acordo com fonte da BBC, os quatro combatentes "mostraram resistência" considerável antes de serem chacinados pelo Daesh.

Os terroristas planeavam fazer Ryan Lock refém e, por isso, o jovem preferiu cometer suicídio ao morrer às mãos dos jihadistas e poder comprometer a missão. O corpo do inglês foi encontrado com uma "ferimentos debaixo do queixo", que comprovam o suicídio.

O corpo de Ryan já foi transladado para o Iraque e seguirá agora para o Reino Unido. À BBC, o pai do jovem, Jon Plater mostrou-se destroçado. "Deste que ouvi as horríveis notícias sobre o Ryan tudo tem sido mais difícil. O processo de transladação do corpo tem sido complicado. Mas agradeço à YPG [Unidades de Proteção Popular] toda a ajuda que nos têm prestado", afirmou Plater.

Ryan Lock é o terceiro inglês a morrer em combate com as forças curdas contra o Daesh.

