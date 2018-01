Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem tira selfie enquanto comboio se aproxima

Siva ignorou avisos sonoros e ficou com graves ferimentos. Imagens podem chocar.

Um jovem indiano, indentificado como Siva, tirou uma selfie potencialmente mortal ao esperar que um comboio se aproximasse perigosamente dele na localidade de Hyderabad, no passado domingo.



O rapaz, que estava a esperar pelo momento certo para captar a "imagem perfeita", foi atingido pela composição, tendo necessitado de assistência médica.



No início da gravação, percebe-se que o jovem é avisado que está demasiado perto dos carris e que o transporte está a chegar. Siva ignora o aviso e apenas diz "espera" enquanto o comboio se aproxima.



O motorista chama a atenção do jovem mas nem o aviso sonoro faz com que o rapaz se afaste. Este continua a sorrir para o telefone.



Depois do embate, Siva foi levado pelos amigos para o hospital, onde foi tratado a graves ferimentos na cabeça e nas mãos. Apesar destas lesões, não corre risco de vida.



As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis: