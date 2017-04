Jovem torturada com choques elétricos na vagina

Um homem inglês de 43 anos está acusado de torturar uma jovem de 27, através de uma série de práticas sadomasoquistas, inspiradas pelo fenómeno ‘As Cinquenta Sombras de Grey’. A mulher acusa o ex-parceiro de a torturar e diz que chegou a ser eletrocutada com um aparelho de choques artesanal que lhe foi inserido na vagina.

No julgamento, a queixosa disse que Keiren Betten, de Hitchin, no Reino Unido, a acusou de ser "entediante" no quarto e que por isso concordou em ‘apimentar’ a relação.

Conta que tudo começou "como as Cinquenta Sombras de Grey", mas depressa se tornou "desconfortável e muito doloroso". A mulher era atada a uma tábua, chicoteada, acorrentada, cortada e eletrocutada. "Ele tinha chicotes com espinhos, que me perfuravam a carne. Chicoteava-me até estar cheia de nódoas negras e a sangrar", conta a vítima.

As práticas foram tornando-se cada vez mais agressivas, mesmo quando a mulher dizia que não e recusava ser submetida ao sadomasoquismo. "Ele algemava-me à tábua e fazia o que queria de mim. Na última vez foi demais. Ele tinha construído uma espécie de vibrador com um candeeiro, em que os fios elétricos estão ligados a duas pinças-dentadas. Uma vez tinha-me dado choques com aquilo nos mamilos e disse-lhe que nunca mais queria tal coisa. Mas ele resolveu usar aquilo na minha vagina. Prendeu as pinças nos lábios vaginais e eletrocutou-me. Apanhei um choque de 240 volts", contou a mulher em tribunal.

A vítima conta que foi aí que decidiu terminar a relação, tendo feito queixa à polícia. O homem nega todos os crimes e defende-se dizendo que a ex-companheira "está a exagerar" e que concordou com todas as práticas a que se submeteu. O julgamento continua, com o homem a estar acusado de dois crimes de abuso sexual e outros dois de tortura.

