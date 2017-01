Jovem vai visitar todos os países do mundo

A norte-americana Cassandra De Pecol, de 27 anos, vai tornar-se na primeira mulher a visitar todos os 196 países do mundo.

A "missão" começou em julho de 2015 e desde então a jovem já visitou 181 nações e gastou mais de 178 mil euros com a viagem (grande parte do valor está a ser suportada por patrocinadores). Faltam agora 15 países que serão explorados em apenas 40 dias.

Quando completar a viagem, que apelidou de "Expedição 196" e está documentada num blog, Cassandra vai bater um novo recorde do Livro do Guinness: a primeira mulher a conhecer mais países em menos tempo.

Durante as viagens, que duram de três a cinco dias em cada país, a norte-americana, que é também embaixadora da paz da Internacional Institute for Peace Through Tourism, aproveita para apresentar medidas de turismo sustentável, promover o turismo mundial e a amizade entre nações.

