Jovem vende a virgindade por 2,5 milhões de euros

Oferta de empresário bateu a de um ator de Hollywood. Modelo de 19 anos vai usar dinheiro para pagar estudos e viajar.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:24

Giselle, uma modelo norte-americana de 19 anos, vendeu a sua virgindade na Internet por mais de 2,5 milhões de euros. A jovem recebeu a oferta vencedora de um empresário natural de Abu Dabi, nos Emiratos Árabes Unidos, que bateu todas as ofertas anteriores feitas no leilão online.

Na corrida pela virgindade da jovem estava também um conhecido ator de Hollywood (cuja identidade não foi revelada pela empresa que organizou o leilão), assim como um político russo.

O leilão decorreu no site Cinderella Escorts, que para além de realizar leilões de virgindades também oferece os serviços de acompanhantes de luxo. Foi Giselle que tomou a iniciativa de por a sua virgindade à venda, por querer ter dinheiro para poder pagar os estudos na Universidade e viajar.

"Nunca pensei receber uma oferta deste valor. 2,5 milhões de euros é impensável, para mim é um sonho tornado realidade. Acho que vender a minha virgindade é uma forma de emancipação e fico chocada com as pessoas que acham que as mulheres não podem fazer algo assim", afirma a jovem modelo.

Giselle conta que primeiro teve a ideia e só depois pesquisou na internet como podia vender a sua virgindade. Diz-se feliz por estar a quebrar tabus. "Se eu quero que a minha primeira vez não seja com o meu primeiro amor, é decisão minha", defende Giselle.

Já está marcada um hotel na Alemanha, onde vai ocorrer o primeiro encontro de Giselle com o empresário que lhe vai tirar a virgindade. Antes desse encontro os dois vão poder falar um com o outro e a qualquer momento, garante a Cinderella Escorts, a jovem pode cancelar o negócio.

"No nosso site pode-se encontrar vídeos de raparigas de todo o mundo a explicarem porque querem vender a sua virgindade. Raparigas da Austrália, Europa, África, América do Norte e Sul. De países árabes e asiáticos. De todo o lado. Isto mostra que não há excepções no desejo de uma mulher ter o direito de querer vender a sua virgindade. Por outro lado, os valores altos a que os leilões chegam mostram que há muita procura por raparigas virgens. É de facto um negócio milionário que cada vez cresce mais em todo o mundo", garante um porta-voz da Cinderella Escorts.