Momento foi filmado por multidão que estava no areal.

10.07.17

Jovens detidos após fazerem sexo em grupo na praia

Quatro jovens foram detidos depois de terem feito sexo em grupo na praia de Mayflower, em Dennis, Massachusetts, nos EUA.

Julianna Murphy, Stephen Cerrone, Lukas Kaminski e Molly Hines, com idades compreendidas entrte os 18 e os 19 anos, surpreenderam dezenas de pessoas com o ato à beira-mar, em plena luz do dia. O caso foi denunciado à polícia por um nadador-salvador.

As autoridades foram chamadas ao local e gerou-se grande aparato. Os jovens foram detidos nus e o momento foi filmado, tendo o vídeo se tornado viral nas redes sociais.

As imagens mostram os jovens a serel algemados enquanto uma multidão que filma grita "USA, USA".

"Não observei toda a cena, mas os dois casais estavam juntos e enrolados aos beijos junto à zona da rebentação quando cheguei", explica o detetive Matthew Turner da polícia local.

O agente ainda gritou para que os jovens parassem mas, como não obteve resposta e a cena continuou a desenrolar-se, foi obrigado a chamar reforços e os envolvidos foram levados para a esquadra, acusados de conduta desordeira. Os quatro jovens estavam visivelmente alcoolizados.

No total, mais de 10 polícias foram ao local, numa tentativa de acalmar os ânimos da multidão que se concentrou junto aos jovens que faziam sexo. Os quatro foram presentes a tribunal e ouvidos em primeiro interrogatório.