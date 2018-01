Jovens detidos por "dança pornográfica"

Garantem que não são eles em fotografias que mostram clientes de bar a simular sexo.

Um grupo de jovens, onde se incluem cinco turistas ingleses, foi detido no Camboja, depois das autoridades terem realizado uma operação num conhecido bar em Siem Reap. Os jovens foram detidos por, segundo as autoridades, terem feito "uma dança de cariz pornográfico".

Nas imagens divulgadas pela polícia veem-se várias homens e mulheres vestidos, a rirem enquanto simulam posições sexuais no chão do bar. No entanto os jovens ingleses garantem que não estão nas fotos e que não participaram na dança que levou às detenções.

"Foi tudo muito confuso. Eles invadiram a festa, que tinha entre 80 a 100 pessoas, alguns turistas. Vieram cerca de 30 polícias e começaram a tirar fotografias e a deter toda a gente. Ninguém percebeu o que se estava a passar", explica um dos detidos.

Entre os detidos estão ainda turistas da Holanda, Canadá, Austrália, Noruega e Nova Zelândia.

As embaixadas dos respetivos países já estarão em contacto com as autoridades do Camboja para resolver a situação. Os jovens só iriam ser presentas a tribunal este domingo. Estão acusados de exposição indecente.