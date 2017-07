Jovens divertiram-se a ver e a filmar homem a morrer afogado

Autoridades adiantam que os cinco adolescentes não vão ser acusados de crime.

Cinco adolescentes que se divertiram a assistir à morte de um homem que se estava a afogar, numa lagoa na Florida, em vez de o ajudar, não vão ser acusados de negligência criminal, informaram hoje as autoridades.No vídeo de dois minutos de duração, divulgado pela comunicação social, ouvem-se os adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, a rirem-se do homem que pede ajuda para se manter à tona numa lagoa de Cocoa, na costa leste do Estado da Florida, e a dizerem-lhe que vai morrer."O vídeo é muito pesado e difícil de ver. É um assunto moral. É difícil acreditar que haja alguém que veja uma pessoa a afogar-se e não faça nada para a ajudar ou, pelo menos, que o comunique" às autoridades, afirmou o chefe da polícia de Cocoa, em conferência de imprensa.O Departamento da Polícia de Cocoa colocou na sua página na rede social Facebook um vídeo em que o seu chefe, Mike Cantoloupe, relata aos meios "o perturbador" que este caso é e explica que, por não haver legislação pertinente, não foram feitas acusações criminais aos jovens."Não há lei ou norma que exija que se comunique às autoridades (estes casos), nem nada que diga que se tem de comunicar obrigatoriamente quando alguém se está a afogar", afirmou, frustrado, Cantaloupe.O evento ocorreu em 09 de julho e o corpo da pessoa afogada, chamada Jamel Dunn, com 31 anos, só foi recuperado três dias depois.Poucas horas depois de o corpo ser descoberto, as autoridades tiveram conhecimento de um vídeo colocado nas redes sociais, que mostra Dunn na água a pedir ajuda, ao mesmo tempo que os jovens se riem dele e o insultam.Num momento da gravação ouve-se o homem a gritar e os adolescentes a desatarem a rir.Depois de classificar como "cruel e desumana" a reação dos adolescentes, Cantaloupe reconheceu que se sentiu especialmente afetado pela falta de remorsos e indiferença mostrada pelos jovens depois de terem sido interrogados.