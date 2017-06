Juiz adia deportação de iraquianos cristãos que temem ser torturados

Goldsmith ouviu esta sexta-feira alguns argumentos, mas disse precisar de mais tempo para considerar as questões legais e complexas.A maioria dos 114 iraquianos são cristãos caldeus, mas alguns são muçulmanos xiitas convertidos ao cristianismo, que foram presos a 11 de junho por crimes diversos.O Iraque concordou recentemente em aceitar cidadãos iraquianos repatriados dos EUA.Além dos 114 presos na área de Detroit, outros 85 cidadãos iraquianos foram presos em outros locais do país. A 17 de abril existiam 1.444 cidadãos iraquianos com ordem para serem repatriados e oito já foram devolvidos ao Iraque.