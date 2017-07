Juiz bloqueia contas bancárias de Lula da Silva

Montante de 168 mil euros estava depositado em quatro contas do ex-presidente em dois bancos públicos e outros dois privados.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 22:01

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que na semana passada foi condenado a nove anos e meio de prisão por corrupção, teve o equivalente a 168 mil euros bloqueados em contas bancárias de sua titularidade. O bloqueio foi feito pelo Banco Central do Brasil por ordem do juíz Sérgio Moro, responsável pela operação anti-corrupção Lava Jato, o mesmo que condenou o antigo governante.

O montante em dinheiro estava depositado em quatro contas do ex-presidente em dois bancos públicos e outros dois privados. O pedido para bloquear esse montante tinha sido feito a Moro pelo Ministério Público Federal e foi aceite pelo magistrado.

Esse bloqueio em contas de Lula visa garantir o pagamento das multas e indemnizações a que o ex-presidente foi condenado semana passada. Na sentença, Sérgio Moro já tinha confiscado o apartamento triplex numa praia do litoral de São Paulo que levou à condenação do antigo governante e que também servirá para indemnizar a petrolífera pública brasileira Petrobrás pelos prejuízos sofridos.

Lula foi condenado por, segundo a acusação do Ministério Público Federal que Moro considerou provada, ter ocultado ser o dono do apartamento, que terá recebido como parte de "luvas" pagas pela constructora OAS como contrapartida a favores prestados pelo antigo chefe de Estado em negócios que lesaram a Petrobrás. Lula foi autorizado por Moro a recorrer da sentença em liberdade, e a decisão do tribunal de apelação só deve ser conhecida dentro de um ano.

Dependendo da decisão desse tribunal de segunda instância, Lula poderá ficar impedido de concorrer às presidenciais de 2018, cuja corrida actualmente lidera. Pela lei brasileira, uma pessoa condenada em segunda instância torna-se "Ficha Suja" e fica impedido de se candidatar a qualquer cargo electivo público. (FIM).