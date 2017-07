Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz do Havai coloca novos limites no decreto anti-imigração de Trump

Derrick Watson ordenou ao governo para que não imponha a proibição de entrada de familiares de residentes dos EUA.

Por Lusa | 16:45

Um juiz federal do estado norte-americano do Havai enfraqueceu mais o decreto anti-imigração do Presidente Donald Trump ao permitir que avós, netos e outros membros da família de cidadãos dos EUA viajem para este país.



O juiz Derrick Watson deu a ordem, nesta quinta-feira, ao governo norte-americano para que não imponha a proibição de entrada no país a avós, netos, cunhados, cunhadas, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos e primos de residentes dos Estados Unidos.



Esta decisão foi a mais recente tentativa de resistir ao decreto de Trump que tem um teste final em outubro, quando o Supremo Tribunal dos EUA fará uma apreciação final relativamente à constitucionalidade destas medidas.



Atualmente, vigora uma versão, já atenuada, do decreto anti-imigração que afeta o Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen, países predominantemente muçulmanos.



Previamente à decisão, eram apenas permitidos dentro do país cidadãos que já tinham vistos e pessoas com relação comprovada de pai ou mãe, cônjuges, filhos e irmãos.



O diploma excluía outros graus de proximidade familiar que foram agora alargados ao autorizar a entrada de avós, netos e outros membros da família de residentes norte-americanos.



"O senso comum dita que a definição de membros próximos da família deva incluir os avós", disse Watson que considera os avós "a epítome de familiares próximos".



O juiz também determinou que o governo não pode excluir os refugiados que têm uma garantia e promessa formal dos serviços de colocação de uma agência de reassentamento nos EUA.



Os trabalhadores que aceitem empregos de empresas americanas, estudantes que se inscrevam numa universidade dos EUA ou oradores convidados a dirigir-se a uma audiência no país, estão também isentos desta proibição, de acordo com Supremo Tribunal.



A ordem executiva de Trump foi assinada a 27 de janeiro sob a alegação de que são necessárias restrições para manter a América segura e para prevenir ataques terroristas, o que provocou protestos externos mas também de dezenas de aeroportos dos EUA e uma série de desafios interpostos por vários estados para impedir a sua implementação.



Os tribunais bloquearam a primeira proibição, bem como uma segunda que a administração de Trump reformulou, até que em junho, o Supremo Tribunal norte-americano reintroduziu parcialmente a segunda ordem presidencial que proíbe a entrada de refugiados e imigrantes de seis países maioritariamente muçulmanos.