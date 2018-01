Juiz ordena a Trump que reative parcialmente programa de imigração

Tribunal distrital na Califórnia qualificou decisão como "arbitrária e caprichosa".

Por Lusa | 05:38

Um juiz ordenou na terça-feira ao Presidente dos Estados Unidos que reative o programa de migração DACA e continue a aceitar pedidos de jovens indocumentados que querem travar a deportação até serem resolvidos todos diferendos pendentes nos tribunais.

O juiz William Alsup, do tribunal distrital do norte da Califórnia, qualificou de "arbitrária e caprichosa" a decisão que Donald Trump tomou de acabar com o programa conhecido como DACA (Ação Diferida para Imigração Infantil), que protege da deportação 800.000 indocumentados, conhecidos como 'dreamers' ('sonhadores'), chegados aos Estados Unidos enquanto crianças.

O Presidente norte-americano anunciou, no início de setembro, o fim do programa de imigração DACA, promulgado em 2012 pelo seu antecessor, Barack Obama, e deu uma margem de seis meses -- até 05 de março de 2018 -- para tornar efetiva a sua ordem com vista a forçar uma alternativa no Congresso.