Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz impede viagem de Lula da Silva devido a risco de fuga

Ex-presidente do Brasil foi forçado a entregar o passaporte e está proibido de sair do país.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:50

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, que ontem viajaria para a Etiópia para participar a convite da ONU num encontro internacional sobre combate à fome, foi impedido de sair do Brasil e teve o seu passaporte confiscado. Para o juiz Ricardo Leite, de Brasília, que expediu a ordem, havia um elevado risco de Lula usar a viagem para fugir do Brasil e pedir asilo noutro país.



Segundo o magistrado, a nova condenação de Lula a 12 anos de cadeia na passada quarta-feira tornou "real e iminente" a probabilidade da sua prisão, pelo que, nesta viagem, dois dias após a sentença, havia elevado risco de fuga do ex-presidente. Ricardo Leite frisa ainda que a Etiópia não tem acordo de extradição com o Brasil.



A decisão de Leite nada tem a ver com o processo pelo qual Lula foi condenado, e que se refere a um apartamento recebido como luvas da construtora OAS.



Mas o juiz tem nas mãos outro processo, com interrogatório a 20 de fevereiro, que apura a acusação de que o ex-presidente também recebeu luvas pela compra à Suécia de 36 caças. Os advogados de Lula disseram-se "estarrecidos" com a proibição da viagem, que, dizem, viola os direitos de Lula como cidadão.



O PT, por seu lado, classificou a decisão como mais uma etapa "na odiosa perseguição judicial" ao antigo chefe de Estado.