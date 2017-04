Juiz manda investigar 98 políticos brasileiros

Cinco ex-presidentes sob suspeita

Além de deputados e senadores, o juiz Fachin mandou abrir investigações contra quatro ex-presidentes da república - Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. O último dos cinco ex-presidentes ainda vivos, José Sarney, também não escapou às denúncias que estiveram na origem da abertura dos processos contra os restantes, mas o juiz Fachin ainda não tomou uma decisão final no seu caso.



Depoimentos deixam de ser secretos

Os senadores e deputados visados na lista acreditam que o pior ainda está para vir. É que o juiz Fachin decidiu levantar o sigilo dos depoimentos gravados em vídeo dos 77 executivos da Odebrecht que colaboraram com a justiça e que podem ter pormenores explosivos sobre os visados.



O juiz Edson Fachin, relator da operação anticorrupção Lava Jato no Supremo Tribunal brasileiro, autorizou a abertura de investigações contra 98 políticos, entre eles oito ministros, 63 parlamentares e quatro ex-presidentes do Brasil. As investigações foram pedidas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base em depoimentos de 77 executivos da construtora Odebrecht.Entre os ministros que serão investigados estão os dois colaboradores mais próximos do presidente Michel Temer, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência.Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também estão na lista, além de outros 38 deputados e 23 senadores. Entre estes, há muitas figuras de peso na política brasileira, como Renan Calheiros, ex-presidente do Congresso, Romero Jucá, ex-ministro de Temer e atual líder do governo no Senado, e os ex-candidatos presidenciais – e potenciais presidenciáveis em 2018 - Aécio Neves e José Serra.