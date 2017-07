Juiz Moro vai interrogar pela segunda vez Lula da Silva

Magistrado condenou Lula a nove anos e meio de prisão em outro processo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:27

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva vai ser interrogado novamente em setembro pelo juíz Sérgio Moro, que na semana passada o condenou a nove anos e meio de prisão em outro processo. Moro, responsável pelos processos da operação anti-corrupção Lava Jato na primeira instância da justiça, marcou o interrogatório de Lula para 13 de setembro.

Lula, condenado por ter recebido e ocultado um apartamento triplex numa praia do litoral de São Paulo dado pela construtora OAS como "luvas" por facilidades concedidas à empresa pelo antigo governante em contratos com a Petrobrás, vai agora ser interrogado sobre outras supostas "luvas", dadas desta feita, segundo o Ministério Público, por outra construtora, a Odebrecht. Na acção sobre a qual terá de responder ao magistrado de Curitiba em Setembro, Lula da Silva é acusado de ter recebido, também como pagamento por favores ilícitos, um terreno em São Paulo onde seria erguido o Instituto Lula, que acabou por ser construído noutro local, e um outro apartamento, este localizado ao lado daquele em que o ex-presidente vive, num condomínio em São Bernardo do Campo, cidade vizinha à capital paulista.

Para evitar repetir os gastos e os transtornos provocados à cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, no sul do Brasil, por ocasião do depoimento de Lula em Maio passado, na ação sobre o triplex, Sérgio Moro sugeriu aos advogados do antigo chefe de Estado que o interrogatório seja feito através de vídeoconferência. Em Maio, Curitiba foi paralisada por mais de 48 horas devido às fortíssimas medidas de segurança tomadas para garantir a segurança de Lula e para evitar que milhares de apoiantes e opositores do antigo governante que foram à cidade se confrontassem.

Além do processo em que já foi condenado por causa do triplex, e no qual foi autorizado a recorrer em liberdade, e deste, em que é acusado de receber o terreno e o apartamento ao lado do seu que usa como escritório, Lula é acusado ainda num terceiro processo nas mãos de Moro, em que é acusado de receber uma casa de campo da Odebrecht também como "Luvas". Esse caso ainda está na fase de denúncia pelo Ministério Público, que Moro ainda não decidiu se aceita e transforma ou não em ação penal constituindo Lula arguido.

O ex-presidente é arguido também em outras três ações que tramitam na justiça federal de Brasília, por obstrução à justiça, ao tentar comprar o silêncio de uma testemunha, e por tráfico de influência em favor da Odebrecht. Em todos os casos, incluindo aquele em que já foi condenado, Lula nega veementemente as acusações, alegando que elas fazem parte de uma conspiração das elites para o impedir de disputar as presidenciais de 2018, cujas sondagens atualmente lidera.