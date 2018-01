Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz recusa mandar prender Puigdemont

Supremo espanhol negou pedido para reativar mandado de detenção durante visita à Dinamarca.

Por Ricardo Ramos | 08:48

O Supremo Tribunal espanhol rejeitou um pedido urgente da Procuradoria-Geral do Estado para reativar o mandado europeu de detenção contra o líder separatista catalão Carles Puigdemont, que ontem abandonou o seu refúgio em Bruxelas para participar num debate na Dinamarca.



O juiz Pablo Llarena considerou que tudo não passava de um estratagema de Puigdemont para ser detido e assim culpar o Estado espanhol e a Justiça pela sua ausência no debate de investidura no Parlamento catalão, na próxima semana.



Apesar de considerar "razoável" o pedido da Procuradoria para reativar o mandado europeu de detenção por se tratar de um fugitivo à Justiça, o juiz Llarena preferiu adiar a medida para não prejudicar a "ordem constitucional e o normal funcionamento" do parlamento catalão.



O magistrado considerou "remoto" o interesse académico da deslocação de Puigdemont à Dinamarca, afirmando que a viagem não passa de uma "provocação" do ex-líder do governo catalão para forçar a sua detenção e assim justificar a sua ausência no debate de investidura, uma vez que sabe da "impossibilidade legal" de ser investido à distância por videoconferência.



Mais, explicou, se Puigdemont fosse detido, poderia exigir delegar o seu voto tal como fizeram os três deputados que se encontram em prisão preventiva.



Parlamento confirma candidatura

O líder do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs ontem o nome de Carles Puigdemont como candidadato à presidência da Generalitat no debate de investidura da próxima semana.



Apesar de reconhecer a "situação pessoal e judicial" de Puigdemont, exilado em Bruxelas, Torrent mantém que o cabeça de lista do Juntos Pela Catalunha tem "absoluta legitimidade" para ser candidato à chefia do governo catalão.



Mossos tentaram destruir alerta

A polícia regional catalã tentou destruir o aviso feito pelos EUA sobre a ameaça de um atentado em Barcelona, diz o ‘El Periódico’.



Os Mossos D’Esquadra negaram ter recebido o aviso, mas o alerta foi encontrado entre os documentos que agentes tentaram destruir após o referendo.



PORMENORES

A "sombra de Franco"

Puigdemont aproveitou o debate na Universidade de Copenhaga para denunciar mais uma vez as "violações do Estado de Direito" cometidas pelo Estado espanhol, arremeter contra "a sombra de Franco" que leva a encarcerar "presos políticos" e criticar a UE por "olhar para o outro lado".



Admite referendo nacional

Puigdemont garantiu que a Catalunha terá novo governo independentista "em breve" e admitiu, pela primeira vez, que um referendo em toda a Espanha "poderia ser uma boa solução".