Julgamento de Bill Cosby foi anulado

O processo que envolve Bill Cosby foi este sábado anulado, depois do júri não chegado a consenso um sobre as acusações contra o ator americano.

Esta é mais uma vitória para o comediante, de 79 anos, acusado de abuso sexual de Andrea Constand em 2004. Contudo, o Ministério Público tem ainda hipótese de exigir um novo julgamento.

O juiz do tribunal de Montgomery, Kevin Steele, que já acusou o ator por cirmes idênticos, disse no final do julgamento que iria solicitar a reabertura do processo e construir uma acusação mais sólida para assim convencer a totalidade do júri.

Cosby não fez comentários após o anúncio da anulação do processo.

A Justiça americana exige a unanimidade entre o júri para que se possa pronunciar um veredito.

