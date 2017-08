Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgamento por tentativa de golpe de estado começa na Turquia

Processo envolve 486 suspeitos. Audiência deverá começar às 10h00 (08h00 em Lisboa).

07:38

O julgamento de 486 suspeitos de participação na tentativa de golpe de Estado de julho de 2016 na Turquia, vai começar esta terça-feira na prisão de Sincan, perto de Ancara.



A audiência deverá começar às 10h00 (08h00 em Lisboa).



Os suspeitos são acusados de terem orquestrado a tentativa de golpe de Estado a partir da base aérea de Akinci, a noroeste de Ancara, apresentada como o centro de comando dos golpistas.



De acordo com as autoridades turcas, foi a partir de base de Akinci que as ordens foram dadas aos pilotos da força aérea para bombardear o parlamento e o palácio presidencial, na noite de 15 de julho de 2016 e na madrugada seguinte.



Entre os suspeitos em julgamento, 461 encontram-se detidos e sete vão ser julgados à revelia. Os restantes aguardaram o julgamento em liberdade.



O principal suspeito julgado à revelia é o religioso Fethullah Gulen, que se exilou nos Estados. Ancara acusou Gullen de ser a mente do golpe, o que Gullen desmentiu categoricamente.



O paradeiro de Adil Oksuz, considerado o chefe operacional dos golpistas, é desconhecido. Inicialmente foi detido, logo após a tentativa de golpe, mas foi libertado por ordem de um juiz.



O empresário Kemal Batmaz, detido numa prisão perto da capital turca, vai estar presente no julgamento, tal como o antigo chefe da força aérea turca Akin Ozturk.



Um importante dispositivo de segurança foi montado para esta audiência, mobilizando 1.130 agentes de segurança no interior e no exterior da sala de audiências, construída especialmente para estes processos na prisão de Sincan, indicou a agência noticiosa oficial Anadolu.



Veículos blindados, atiradores furtivos e um 'drone' de vigilância vão estar destacados no exterior da prisão.



Vários julgamentos de alegados golpistas começaram nos últimos meses na Turquia, onde mais de 50 mil pessoas suspeitas de ligações a Gullen foram detidas desde 15 de julho de 2016.