Juncker acredita num acordo sobre 'divórcio' da UE com Reino Unido em dezembro

Presidente da Comissão Europeia avisa que ainda há "muito trabalho a fazer".

10:09

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse esta sexta-feira acreditar que União Europeia e Reino Unido cheguem a um acordo sobre os termos do 'divórcio' no próximo mês, mas advertiu que "os ponteiros do relógio estão a contar".



"Espero que possamos a chegar a um acordo no que diz respeito ao divórcio no Conselho (Europeu) de dezembro, mas ainda há trabalho pela frente", disse, à entrada para uma "cimeira social" de chefes de Estado e de Governo da UE, em Gotemburgo, na qual participa também a primeira-ministra britânica, Theresa May.



May tem previsto um encontro à margem da cimeira com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para discutir os avanços nas negociações em torno da saída do Reino Unido da UE, o chamado 'Brexit'.



No final da última ronda negocial, a 10 de novembro, em Bruxelas, os chefes-negociadores da UE, Michel Barnier, e do Reino Unido, David Davis, prometeram trabalhar "intensamente" até ao Conselho Europeu de dezembro, com vista a encerrar a primeira fase das negociações, referente aos termos da separação, e que tem como principais questões em discussão os direitos dos cidadãos, a 'fatura' compensatória a pagar por Londres e a questão da Irlanda.



O objetivo assumido de ambas partes é chegar a "progressos suficientes" sobre estas matérias de modo a que seja possível na cimeira de líderes de 14 e 15 de dezembro dar início à segunda fase das negociações (a relação futura entre as partes).



Na cimeira desta sexta-feira, a primeira reunião ao mais alto nível de líderes da UE dedicada a assuntos sociais nos últimos 20 anos - mas sem a presença da chanceler alemã, Angela Merkel -, Portugal é representado pelo primeiro-ministro António Costa, que se faz acompanhar em Gotemburgo pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva.



A cimeira constituirá também uma oportunidade para importantes contactos entre os chefes de Estado e de Governo da UE quando se avizinham duas "eleições" importantes ainda em aberto: a recolocação das agências que vão deixar o Reino Unido devido ao 'Brexit' - sendo o Porto uma das cidades candidatas a acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA) -, que será decidida a 20 de novembro; e a eleição do futuro presidente do Eurogrupo, quando se aproxima o prazo para a apresentação de candidaturas (na próxima semana), continuando o ministro Mário Centeno a ser apontado como um dos possíveis sucessores de Jeroen Dijsselbloem.