Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juncker adverte EUA sobre impacto de sanções contra Moscovo

"A 'América primeiro' não pode significar que os interesses europeus vêm em último", disse presidente da Comissão Europeia.

12:22

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, alertou esta quarta-feira para o possível impacto das sanções dos EUA contra a Rússia na rede de transporte de energia para a União Europeia (UE) e prometeu uma "resposta adequada".



"A 'América primeiro' não pode significar que os interesses europeus vêm em último", disse Juncker, em comunicado.



Salientando que a UE está "totalmente comprometida com as sanções ao regime russo", o líder do executivo comunitário salientou que, se as preocupações europeias não forem tidas em conta, Bruxelas está pronta para "agir em conformidade numa questão de dias".



A lei aprovada pela Câmara dos Representantes, considerou a Comissão, "prevê a imposição de sanções a qualquer empresa (incluindo europeia) que contribua para o desenvolvimento, manutenção, modernização ou reparação dos oleodutos e gasodutos utilizados para exportações pela Federação Russa".



Para Bruxelas, esta decisão "pode afetar a infraestrutura que transporta recursos energéticos para a Europa, por exemplo, a manutenção e melhoria dos gasodutos que alimentam o sistema de transporte de gás através da Ucrânia".



Em causa poderá estar também projetos como o gasoduto do Báltico.



Bruxelas alertou ainda para o facto de, na reunião do G7 em maio, ter sido reiterado que qualquer aprovação de novas sanções teria de ser acordada entre aliados, tendo já levantado a questão através dos canais diplomáticos.



A Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos adotou na terça-feira, por maioria, novas sanções contra a Rússia, um projeto lei que provocou reações em Moscovo e em vários países da Europa, porque a proposta permite também sancionar empresas europeias.



A votação na câmara baixa do Congresso foi de 419 a favor do agravamento das sanções, com apenas três contra.



Em junho, um projeto similar foi aprovado no Senado por 98 votos contra apenas dois.