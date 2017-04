Juncker afirma que atentado na Suécia é contra toda a UE

"A Suécia foi atacada. Tudo aponta para um atentado terrorista", disse Lofven, numa breve declaração à imprensa.



O chefe do governo confirmou que pelo menos duas pessoas morreram, quando um camião avançou sobre várias pessoas e foi embater na montra de uma loja numa rua pedonal da capital sueca.



O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ofereceu à Suécia todo o apoio necessário de Bruxelas num atentado que é "contra todos" os Estados-membros, após o atropelamento de várias pessoas, esta sexta-feira, em Estocolmo."Estamos solidários com o povo da Suécia e as autoridades suecas podem contar com a Comissão Europeia para as apoiar de todas as formas possíveis", disse Juncker, numa mensagem de condolências divulgada em Bruxelas."Um ataque contra qualquer um dos nossos Estados-membros é um ataque contra nós todos", salientou, numa mensagem em que expressou a solidariedade para com as vítimas e famílias e saudou o "corajoso trabalho" dos primeiros a acudir à tragédia.